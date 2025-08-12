Township Road Program Update

Newkirk and Evergreen Resurfacing -Completed
Rodgers Ave Area Resurfacing -All paving completed.
Sebring Rd Area Resurfacing – Contractor to begin concrete work August 11th 2025 weather permitting.
- Sebring Rd
- Annapolis St
- Lexington Rd
- Phillips Rd
- Francis St
- Link Rd
- School Ave
- Lewis St
Van Doren Ave Area Resurfacing – Contractor to begin Concrete work August.
- Van Doren Ave
- Wexford Way
- Martino Dr
Old Georgetown Rd Area Resurfacing -Milling on Old Georgetown – milling 8/11 – 8/12. Paving 8/13 – 8/14. Weather permitting.
- Old Georgetown Rd
- Laurel Ave (Township Section) Mill 8/18 Pave 8/19 Weather Permitting
- Stirrup Way Milling 8/20 Paving 8/22 – Weather Permitting
- English Lane Milling 8/21 Paving 8/25 – Weather Permitting
Howard Ave Area Resurfacing – Contractor to begin paving operations in August.
- Halsey St
- Mercury St
- Beatrice St
- Howard Ave
- Angel Pl
Douglas Ave Area Resurfacing – Contractor to begin work September.
- Douglas Ave
- So Lawrence Ave
- Prospect St
- Sydney Pl
- Rose St
Sterling Rd Area Resurfacing -In Design
- Sterling Rd
- Olsen Dr
- Stewart Ave
- Stockton Ave
- Clover Pl